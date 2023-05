Couronnement de Charles III : le défi de la sécurité

La répétition du défilé était sous tension mardi soir. Quelques heures avant la sortie du carrosse royal, une explosion retentit tout près. La police vient d'interpeller un suspect et de neutraliser les balles de fusil qu'il a lancées derrière les grilles du palais de Buckingham. D'après la police, 200 radicaux opposés à la royauté sont susceptibles de perturber la cérémonie. Plus d'un million de personnes sont attendues au centre de Londres samedi. Certaines zones sont sous surveillance spéciale. L'opération est baptisée par les autorités "le cercle d'or". Le premier objectif est d'assurer la sécurité du couronnement de Charles III dans l'abbaye de Westminster où 2300 personnalités y assisteront. Mais auparavant, il faudra éviter les débordements lors du défilé du carrosse royal. Près de 9000 policiers et officiers de marine seront présents tout au long du parcours. Des tireurs d'élite sur les toits, des agents en civil incognito au milieu de la foule... Près de 30.000 policiers et militaires sont mobilisés durant trois jours. Il faudra aussi contrôler les accès au milieu de déjeuners festifs organisés dans les rues et aux différents concerts outre-Manche. Les spectateurs en repérage avant l'événement ne sont pas inquiets. TF1 | Reportage B. Christal, E. Stern, L. Larvor