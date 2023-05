Londres déjà en fête pour Charles III

Ce jeudi après-midi à Londres, pas de carrosse, mais une rame de métro pour transporter William, le prince héritier, et Kate Middleton. Le couple a été accueilli par les applaudissements et les hourras des Britanniques, pleins de ferveur pour la famille royale à deux jours du couronnement. Encore un peu de patience pour le roi, mais les abribus et les rues ont déjà droit à leurs couronnes. Le monde entier semble décider à poser ses valises à Londres au plus près de l'événement. Des touristes américains ont choisi l'hôtel Taj 51, à deux pas du palais de Buckingham. Les 330 chambres de l’établissement sont toutes occupées. Il faut mettre les dernières touches à la décoration et terminer les livraisons, une course contre la montre. Le secteur de l'hôtellerie restauration pourrait gagner jusqu’à 200 millions d’euros. Si la meilleure vente du moment est la statuette du roi, au goût discutable, le marketing du couronnement se décline jusque dans les verres, avec la création d’un cocktail spécial dans le bar Treehouse de l'hôtel Taj 51. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor