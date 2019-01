Et si les cours commençaient à neuf heures dans les lycées ?

Depuis ce lundi 7 janvier 2019, douze millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. La plupart avaient cours dès huit heures, mais ils pourraient bientôt se lever plus tard. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer s'est montré favorable à des expérimentations dans les lycées. La classe pourrait commencer à neuf heures, comme dans beaucoup d'autres pays comme les États-Unis. Selon une étude, les notes des élèves américains auraient progressé de 5%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.