Course à pied : il faut savoir s'arrêter

Pour certains, le temps du petit footing du dimanche est révolu. Ils parcourent toujours plus de kilomètres, de dénivelés, et veulent aller toujours plus loin dans le dépassement de soi. Depuis le début de l'année 2018, 2500 courses extrêmes ont été organisées dans tout le territoire, et on note de plus en plus d'adhérents. Toutefois, il faut prendre garde à l'addiction et aux accidents de sport. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2018 par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.