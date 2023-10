Course de Noël : la bonne affaire , c'est maintenant !

Dans les rayons de ce magasin de jouets en région parisienne, on prévoit déjà Noël avec des promotions. Le deuxième choix est à moitié prix, mais encore faut-il avoir des idées de cadeau. Si certains clients sont encore dans l'hésitation, une mère de famille, elle, est plus que prête. Après remise, elle économise 170 euros cette année. L'équivalent d'un quart de son budget cadeau. Pour les responsables de certaines enseignes, octobre est le mois des bonnes affaires. Selon une étude, les cadeaux seront moins chers en cette période. Un jeu de construction peut passer de 104 à 114 euros à Noël, soit dix euros de plus. Le prix de smartphone, lui, passe en moyenne de 297 à 314 euros lors des fêtes, soit 17 euros supplémentaires. Anticiper votre repas de Noël et profiter des prix d'avant-fête est aussi possible, même sur les produits alimentaires. Dans les supermarchés, on trouve également des promotions sur certains produits de fête de fin d'année. Une boîte de chocolat offerte pour deux achetées, du saumon à prix bloqué ou encore une réduction sur le foie gras. On peut trouver aussi des bons plans pour Noël sur Internet, dans les catalogues des enseignes. En 2022, environ 31 % des Français avaient commencé leurs courses de fin d'année au mois d'octobre. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J.F. Drouillet