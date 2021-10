Courses alimentaires : ces Français qui traquent les bonnes affaires

Offres exclusives, bons de réduction, un produit gratuit pour deux achetés, Adeline Baudry et sa mère passent une heure chaque jour à traquer les bons plans. Ce jour-là, du jambon pour toute la famille. Direction les supermarchés. Dans les rayons, priorité au conditionnement famille, réputé moins cher. Et à la caisse, Adeline vérifie scrupuleusement que chaque réduction a bien été comptabilisée. Chaque mois, elle économise entre 150 et 200 euros. Un tiers de son budget alimentation pour nourrir ses trois enfants. Audrey Bertrand, elle, s’organise en faisant ses courses sur Internet pendant la pause déjeuner, quand sa boutique de fruits et légumes est fermée. Plus pratique, mais surtout, un moyen de maîtriser son budget. Avec deux enfants à charge, elle gagne 1 300 euros par mois. Chaque semaine, elle ne peut pas dépasser plus de 70 euros de courses. Autre solution : les champs. Ici, dans les Ardennes, c’est la saison des pommes de terre. Celles qui n’ont pas été ramassées par les tracteurs sont laissées à même le sol et données à ceux qui le souhaitent. Même chose pour les carottes et les oignons, Christine Passemart et sa famille ont fait les comptes. Ils ont déjà économisé 200 euros.