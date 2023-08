Courses alimentaires : l'inflation a bouleversé nos habitudes

À la sortie des supermarchés, les caddies pleins à craquer, c'est terminé. La plupart sont à peine remplis, ils doivent se restreindre. Beaucoup se détournent du rayon hygiène, où les produits sont considérés comme les moins essentiels. Dentifrice, shampoing et déodorant disparaissent des paniers, avec des ventes en baisse de 7 % en deux ans. Certains ont dû renoncer à la viande au profit des légumes ou du porc, bien moins coûteux. Moins de produits et des achats de plus en plus espacés, cela n'a pas échappés à Bruno Baudin, directeur du magasin "Intermarché Super" qui affirme que " Le premier jour du mois est devenu encore plus important que d'habitude, et on voit bien que vers le 29 et le 30 il y a un petit peu d'attente et il y a des courses qui sont repoussées le temps de toucher le salaire.” La consommation peut- elle repartir dans les prochains mois ? Les experts sont plutôt pessimistes. Les enseignes de la grande distribution, de leur côté, comptent bien relancer la vente avec des promotions dès la rentrée. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Petit