Courses au supermarché : jusqu'où la facture va-t-elle grimper ?

Une nouvelle hausse des prix en rayons, une retraité s'en serait bien passée. "Il n'y a pas moins de 4 euros, les œufs. Le prix a presque doublé. Si ça continue, on ne pourra plus faire d'omelette", nous montre-t-elle presque en larmes. L'inflation va pourtant reprendre de plus belle au mois de mars. La grande distribution parle même d'un tsunami. En pleine négociation commerciale, les industriels demandent des augmentations à deux chiffres, +11% pour les pâtes, +18% pour les conserves, +20% pour les produits laitiers. Seront-elles répercutées intégralement ? Rien n'est décidé. Mais si c'était le cas, une boîte de petits pois vendue 3,50 euros passerait à 4,13 euros. Comment expliquer cette situation ? Par la flambée des prix de l’énergie pour les industriels, comme ici en Normandie. Un fabricant de riz au lait paie 3 500 euros d'électricité en plus par mois par rapport à l'an dernier. TF1 | Reportage V. Depret, A. Cazabonne, M. Stiti