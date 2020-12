Courses de Noël : les techniques des commerçants pour gérer la foule

Gestes barrières obligent, de très longues files d'attente se forment devant les magasins pour les achats de Noël de dernière minute. Comment gérer un tel afflux de retardataires ? Pour les magasins, cela passe par un comptage très strict dès l'entrée. Si la capacité maximum est atteinte, plus personne ne rentre. Pour éviter d'en arriver là, Fnac Forum des Halles a décidé d'ouvrir ses portes une heure plus tôt, de quoi réduire l'affluence en rayon. Si vous pouvez faire vos courses sans être collés les uns aux autres, il reste une problématique. Comment s'assurer que le vêtement choisi est à la bonne taille alors que la plupart des cabines d'essayage sont fermées ? Le BHV Le Marais a trouvé la solution, ce grand magasin les désinfecte après chaque essai. À croire que tout est prévu côté boutique, même le moment fatidique de l'encaissement où il y a parfois embouteillage. À Etam désormais, ce sont les caisses qui vont aux clients, et non plus l'inverse. Pour éviter que les clients s'éternisent en boutique, l'enseigne propose même d'emporter les articles à la maison sans les payer. Ne seront débités que ceux que vous aurez garder. À charge pour vous de rapporter les autres.