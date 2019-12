Courses de Noël : rush de dernières minutes pour les cadeaux dans les magasins de Lille

À quelques heures du réveillon de Noël, des retardataires dans les rues et les magasins lillois n'ont pas encore fini d'acheter leurs cadeaux. Cette année 2019, les grèves ont rendu les courses un peu plus difficiles que d'habitude. Certains n'ont pas eu le temps de faire leurs courses plutôt et d'autres les ont repoussé jusqu'au dernier moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.