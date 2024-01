Courses du réveillon : êtes-vous prêts ?

Dix-huit heures, ce sont les ultimes achats pour ce dimanche 31 décembre soir. Quelques minutes, plus tard, la sentence tombe. Une journée très particulière s’achève dans le supermarché, où nous nous sommes rendus. Quelques heures, plus tôt, l’ambiance était plus détendue. Il est 8h30, le magasin ouvre pour ses clients matinaux. Le pas est tranquille, la destination est connue à l’avance. Pour affronter la journée qui arrive, le magasin a prévu quatre fois plus de produits de la mer. On trouve de tout ou presque. Mais le calme ne sera que de courte durée. Plus de 1 000 baguettes s’apprêtent à être vendues, au lieu des 400 habituelles. Dans un rayon dédié aux produits de fêtes, il fallait aussi jouer des coudes. L’hypermarché a accueilli aujourd’hui près de 10 000 clients, et pas uniquement des retardataires. Il y a eu des ventes flash sur les produits de fêtes, l’opportunité est belle, pour le magasin aussi. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Diwo, B. Rey