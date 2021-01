Courses, trajets : le dernier rush avant le réveillon sous couvre-feu.

À 19 heures, ce jeudi soir dans le 17e arrondissement de Paris, il y a ceux qui sont pressés de finir leurs courses, et ceux qui n'ont même pas encore commencé à penser au menu. C'est le poissonnier qui semble le plus attirer les retardataires. De nombreux clients se bousculent encore à l'intérieur de leurs pavillons. Et les autres enseignes ne sont pas en reste. Les gens essaient de perdre le moins de temps possible pour être à temps et rentrer avant 20 heures. Il y a du monde partout. Pour ce réveillon avec un nombre réduit d'invités, certains en profitent pour les gâter. Fruits de mer, champagne, foie gras... Beaucoup veulent faire des heureux. À Dijon (Côte-d'Or) également, les rues étaient pleines de retardataires. Ce jeudi soir, en plus des homards et tourteaux, les bras sont chargés de baguettes et croissants. Cette année, en raison du contexte de l'épidémie et les règles sanitaires qu'il faut respecter, il faut prévoir. C'est le cas notamment de ce père de famille, qui envisage déjà à l'avance le petit déjeuner du vendredi matin. Couvre-feu oblige, les invités, en nombre réduit, vont surement rester dormir chez lui. Un réveil avec les proches, voilà une nouvelle façon de bien commencer la nouvelle année.