Coursiers à vélo : bientôt salariés ?

La Cour de cassation a condamné la plateforme Take Eat Easy pour avoir appliqué un système de géolocalisation à ses coursiers. Elle estime que ces livreurs travaillent dans des conditions de salariés alors qu'ils sont déclarés comme des auto-entrepreneurs. L'activité des coursiers dépend maintenant de la cour d'appel qui se prononcera dans les prochains mois.