Couscous : un patrimoine mondial ?

En Afrique du Nord, on retrouve les premières traces du couscous au IIIème siècle avant Jésus-Christ. Peu d'amateurs le savent, mais cette spécialité gastronomique a été créée par les Berbères. Elle s'est propagée dans toute l'Afrique du Nord puis dans l'Hexagone au début du XXème siècle. En 2018, notre pays a produit 95 000 tonnes de semoule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.