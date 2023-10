Coût de la vie : des petits boulots pour arrondir les fins de mois

Nathalie, cotransporteuse, ne vient pas récupérer ses courses, mais celle d'un inconnu. Depuis un mois, la gardienne d'immeuble s'est mise à la livraison. Inscrite sur la plateforme spécialisée "Shopopop", elle profite de ses trajets quotidiens pour récupérer les colis de particuliers qui habitent sur sa route. À cinq euros la livraison, elle a gagné 180 euros en trois semaines. C'est une activité devenue indispensable. Comme elle, de plus en plus de Français cherchent des astuces pour arrondir leur fin de mois. Marion, utilisatrice "Vinted", elle, vide ses placards. Tous les vêtements qu'elle ne veut plus sont mis en vente sur Internet. Pour la blouse, c’est à cinq euros, autant pour les t-shirts de son fils. Bout à bout, elle récupère près de 50 euros chaque mois. Son portefeuille, Muriel, covoitureuse "Karos", y est tout particulièrement attentive depuis la hausse des prix du carburant. Alors pour faire des économies, elle fait un détour pour récupérer une personne. Depuis un mois, elle propose du covoiturage entre son domicile et son lieu de travail à 25 kilomètres, déjà 70 de gain pour elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payro, F. Bourdillon, L. Kebdani