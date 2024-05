Coût de l'assurance-chômage : comment faire mieux ?

Alexis est chômeur. Rémy, lui, est chef d'entreprise. Ils vivent à côté de Béziers et ont un point commun, des difficultés avec France Travail, Alexis, pour trouver un emploi, Rémy, pour embaucher. Ils ont fait appel à France Travail, mais, pour l'instant, sans résultat. Depuis trois mois, Alexis cherche un poste de responsable de magasin. Pour le moment, aucune offre d'emploi et seulement un rendez-vous avec son conseiller, dix minutes en visio. Rémy, le patron, lui, a rendez-vous avec les agents de France Travail. Ils viennent le voir dans son usine de confiseries avec du concret, une présélection de plusieurs candidatures. Ils en profitent aussi pour présenter leurs services. Pas vraiment convaincu par les profils, le chef d'entreprise préfère faire appel à un cabinet de recrutement privé. Les chasseurs de têtes lui présentent Ariane. Échange concluant, Rémy va sans doute l'embaucher. Mais il devra payer le cabinet de recrutement, une charge qui s'ajoute aux cotisations patronales qu'il verse tous les mois pour financer le service public de l'emploi. Cela fait beaucoup. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Lenglet, M. Jouvenet