Coût de l'énergie : ils renoncent à se chauffer

Pour John, un habitant du Centre (Puy-de-Dôme), c'est devenu un réflexe quotidien. En deux ans, la facture de gaz de ce père de famille est passée de 40 à 65 euros par mois. Se chauffer, il y a quasiment renoncé. Méline, sa fille de dix ans, a pris l'habitude de gérer le froid dans la maison. Et c'est très loin la seule famille d'être concernée. En 2023, environ 79% de foyers ont réduit le chauffage pour faire des économies et 26% d'entre eux ont même déclaré avoir souffert du froid. Avec une facture de 460 euros par mois, il n'est plus possible pour ce couple qui vit à Clamart (Hauts-de-Seine) de chauffer une maison de 180 m². Ils n'allument quasiment plus les radiateurs et envisagent une solution radicale. "Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais vendre ma maison, à cause de ça.", déplore la mère de famille. Le coût de l'énergie pèse de plus en plus sur le budget des fa milles. Beaucoup souhaitent un coup de pouce supplémentaire, comme l'explique Nadia Ziane, directrice du département Consommation - Familles Rurales. Face à cette augmentation, la sobriété énergétique s'est généralisée. En 2023, la consommation d'électricité n'a jamais été aussi basse, depuis vingt ans. TF1 | Reportage M. Beringer, P. Rousset, C. Emeriau