Coût de l’énergie : les boulangers se serrent les coudes

Dans une rue commerçante, trois boulangeries, trois fois, les mêmes constats : après la farine et le beurre, c’est la facture d’électricité qui augmente considérablement. Les trois boulangers ont trouvé une astuce à tour de rôle, ils vont fermer boutique, deux jours dans la semaine, contre un jour actuellement, un four éteint une journée de plus pour réduire les dépenses énergétiques. Et récupèrent les clients des concurrents, pendant les deux jours de fermeture. Cette nouvelle organisation est bien accueillie par les habitants. L’entraide est aussi essentielle pour négocier les tarifs auprès des fournisseurs d’énergie. C’est ce que propose une entreprise. Aurélien en a profité, il a rejoint un groupement de 60 boulangers. Si la facture reste bien plus élevée que l’an dernier, l’entreprise n’est plus en danger. Pour être encore plus fort dans les négociations, il envisage de rejoindre l’année prochaine, un collectif de plusieurs centaines de boulangers. TF1 | Reportage P. Dumortier, S. Guerche