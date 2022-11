Coût de l'énergie : les maires font la chasse aux économies

Avec Noah l'ourson, tout le monde veut sa photo. Cette décoration de Noël attire les regards, pas seulement parce qu'elle brille, mais aussi parce qu'elle consomme très peu d'électricité. Au Salon des maires, le mot d'ordre est de faire des économies d'énergie. Et dans ce domaine, ce qui brille cette année, ce sont les lampadaires de toute forme et plus innovant les uns que les autres. Une réduction de la facture d'électricité, c'est d'ailleurs ce que recherche cette maire pour sa commune du Loir-et-Cher. Avec l'envolé du prix de l'électricité, Isabelle Gasselin, maire (SE) de la Ferté-Imbault, a déjà dû éteindre les 250 lampadaires de sa commune la nuit. Mais aussi une partie des guirlandes de Noël. L'élue n'a pas le choix non plus en matière de chauffage, la facture de fioul a déjà débordé de 12 000 euros cette année. Alors une directrice d'école a pour consigne d'éteindre tous les radiateurs chaque soir. Et avec les autres élus de la commune, Isabelle Gasselin continue de traquer chaque dépense, même la plus petite. Car il est interdit pour une mairie de boucler son budget dans le rouge. Une inquiétude qu'elle espère avoir l'occasion d'évoquer avec Emmanuel Macron qui se rendra mercredi au Salon des maires à Paris. TF1 | Reportage M. Desmoulins, G. Vuitton