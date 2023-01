Coût de l'énergie : l'État au secours des petites entreprises

Ils sont boulangers-pâtissiers, restaurateurs, ou encore bouchers, des artisans à la tête de petites entreprises qui voient leurs factures d’électricité s’envoler. L’État leur apporte une nouvelle aide. Ils vont pouvoir renégocier leurs contrats d’énergie. Une bonne nouvelle dans cette boulangerie. Les factures sont passées en quelques mois de 4 000 à 8 000 euros. L’État va prendre en charge 40 % de cette hausse, une économie mensuelle de 1 600 euros. Alléger ses charges d’énergie, c’est aussi ce que souhaite cet artisan boucher. La rôtisserie, les fours, les présentoirs et surtout la chambre froide, lui aussi pourra renégocier son contrat. Son entreprise emploie moins de dix salariés. À ce titre, il bénéficiera d’un tarif plafonné au maximum à 280 euros le mégawattheure. C’est bien mais pas encore suffisant. Désormais, il faudra convaincre les fournisseurs d’énergie, à qui l’État demande des efforts. EDF a répondu ce jeudi soir que les contrats seront revus au cas par cas. L’entreprise veut rassurer ses clients. La grande majorité des clients d’EDF connaîtront une hausse de facture inférieure à trois fois entre 2022 et 2023. Mais, tous les opérateurs ne pourront pas le faire. Il y en a 35 en France et la plupart sont des courtiers en énergie. Ils n’ont pas de marge de manœuvre. Les fournisseurs d’énergie ont rendez-vous ce vendredi à Bercy. Ils doivent se mettre d’accord pour finaliser ce dispositif d’aide. Quelque 600 000 petites entreprises sont concernées. TF1 | Reportage L. Romanens, V. Lamhaut, M. Pirckher