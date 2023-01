Coût de l'énergie : une aide pour les boulangers

Dans cette boulangerie d’Angers (Maine-et-Loire) la baguette tradition est plus chère de cinq centimes. Une augmentation à cause des charges qui explosent le prix du beurre, de la farine, et surtout celui de l’énergie. Angelina est boulangère depuis 2003 à Angers, et elle a douze salariées. Elle a entendu que le gouvernement propose de résilier les contrats d'électricité et de gaz sans frais, mais elle n’y croit pas. Et quand on parle à Angelina de la possibilité d’étaler le paiement des factures d’électricité, ou de reporter les impôts et les charges sociales, elle refuse. Elle à déjà contracté un PGE, un prêt garanti par l’État pendant le Covid. À 550 kilomètres de là, plus au Nord à Caudry (Nord), Thierry, un boulanger a reçu ses factures d’électricité. Avant il payait 1 400 euros par mois et il va désormais payer 6 100 euros, soit plus de 500 % de différence. La boulangerie de Thierry a un siècle, il l’a reprise il y a 42 ans, et il a cinq salariés. Le gouvernement a proposé il y a quelque temps aux boulangers d’être aidés directement par l’État, mais Thierry n’a pas encore sollicité cette aide pour le moment, ça lui paraît trop compliqué. À Caudry sur un rond-point, on peut lire désormais une affiche de soutien aux commerçants général et aux boulangers en particuliers. Sur l’affiche il est écrit : « En 2023, 24 entreprises Caudrésiennes risquent de mourir à cause de leur facture d’électricité. Soutenons nos petits commerçants, consommons local ! » TF1 | Reportage M. Giraud, Z. Ajili