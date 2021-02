Couvre-feu à 18h : ces commerces de Marseille qui restent ouverts

Passé 18h, dans les rues de Marseille, les trottoirs se vident et les rideaux sont tirés. Tous ? Pas tout à fait. Certains continuent encore de servir les clients. À 19h30, il y a encore du monde à la caisse d'un supermarché. Filmé en caméra discrète, le gérant nous explique l'astuce. Il s'est mis à faire de la livraison, ce qui lui permet de rester ouvert jusqu'à 23h. Et il en profite pour laisser entrer les clients de passage. Le couvre-feu, beaucoup ont du mal à le comprendre, à l'accepter. Même si c'est interdit après 18h, des patrons de snack continuent de faire de la vente à emporter. Ils risquent jusqu'à la fermeture de leur établissement et leurs clients, une amende de 135 €. En plus des sanctions administratives, certains risquent une suppression de leurs aides et des poursuites pénales. Les bars et les restaurants qui continuent de servir leurs habitués rideaux baissés. C'est le cas de Patrick. Restaurateur depuis plus de vingt ans, il accepte de nous parler à condition de rester anonyme. Il nous explique avoir été relancé tous les jours par les clients qui lui demandent de faire un effort et d'ouvrir. Il a choisi de le faire de façon très limitée, pour leur permettre de faire les courses pour manger à la maison. Il dit enfreindre les règles pour faire face à une situation économique qu'il qualifie de dramatique.