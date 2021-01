Couvre-feu à 18H : comment les entreprises vont-elles s’adapter ?

Il est 18H pile dans cette grande surface et il y a encore du monde. Mais dès samedi à la même heure, cet hypermarché sera désormais fermé. Terminées les courses à la sortie du travail. Problème, un client sur cinq vient entre 18 et 20H. C'est énorme, alors pour limiter les pertes, le directeur compte ouvrir son drive le dimanche. Le magasin, lui, ouvrira trente minutes plus tôt en semaine. 18H30, nous voici à l'arrêt de bus un peu plus loin. Là encore, nous croisons beaucoup de monde. Tous terminent leur journée. Ceux qui n'auront pas de dérogations devront changer leurs habitudes. Dans ce bar à ongle près de Montpellier, la directrice est déjà en train de modifier le planning de ses cinq employés. Pour elle, cette fermeture à 18H est un casse-tête. Elle n'ouvrira pas plus tôt car personne ne vient se faire les ongles avant le travail. Il y aura donc peu de clients et trop de salariés. Pour répartir l'affluence dans les magasins, le gouvernement encourage les commerces à ouvrir le dimanche entre midi et deux pour ceux qui ne l'étaient pas déjà.