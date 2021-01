Couvre-feu à 18h : toute la France est concernée

Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Paris, ... Difficile d'imaginer leurs centres-villes vides dès 18h à partir de samedi prochain. À Lyon, les habitants que nous avons rencontrés ce jeudi soir vont jouer le jeu, même si la mesure n'est pas toujours bien comprise. Le retour chez soi avant 18h, heure à laquelle commerce et service public devront fermer leur porte sur l'ensemble du territoire. Pas le choix, les commerçants vont une nouvelle fois devoir s'adapter. Les dérogations seront toujours les mêmes, pour rentrer du travail ou se déplacer à titre professionnel, recevoir des soins, aider des personnes âgées ou vulnérables, aller chercher ses enfants, rentrer chez soi après un voyage ou encore promener son chien. À Paris, nous avons retrouvé une supérette qui restera ouverte pour une autre activité. On va continuer à y travailler jusqu'à 20h pour pouvoir livrer nos clients jusqu'à 21h. On y préparera les commandes de l'e-commerce. Dans les rayons de ce magasin, les clients aussi oscillent entre résignation et lassitude. Pour rappel, la sanction pour les contrevenants est une amende de 135 euros.