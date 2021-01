Couvre-feu à 18h : un quotidien bouleversé

Certains craignaient un afflux de voyageurs dans les transports. Nous sommes donc montés dans le métro une heure avant le couvre-feu. "C'est normal, comme d'habitude", note une habitante. Sur les routes, le périphérique parisien à 18h n'est pas plus chargé que d'habitude. Beaucoup de Français sont en télétravail. La plupart des grandes villes ne font donc pas évoluer leur offre de transport. Seule la RATP en Île-de-France avance l'heure de pointe d'une heure. Désormais, à partir de 15h30, l'offre pourrait augmenter de 30%. À Montreuil, une mère de famille de deux enfants quitte son lieu de travail deux heures plus tôt que d'habitude. Son employeur la laisse partir à 17h parce que la garderie ferme à 18h. "C'est parti car l'heure tourne. Il faut y aller", affirme Nathalie Krebs, agent immobilier de l'agence "L'adresse". La responsable des ressources humaines, Coralie Hannier, responsable des ressources humaines, explique que les collaborateurs, qui sont célibataires et pas d'enfants, vont partir beaucoup plus tard pour compenser l'absence de chacun". Nathalie est la première à quitter l'agence. Elle fait partie de ces Français pour qui ce couvre-feu à 18 heures est presque plus contraignant qu'un confinement. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, faire ses courses alimentaires est impossible après 18 heures. Tous les magasins sont fermés. Interdit également la restauration à emporter. C'en est donc fini du click and collect le soir pour les restaurants. En revanche, le restaurant "Les Pêcheurs" mise désormais donc tout sur les clients du déjeuner. Bonne nouvelle, la livraison à domicile, elle, sera toujours possible même après 18 heures. Contrairement au confinement, faire son jogging ne fait pas partie des dérogations possibles pour le couvre-feu. Donc, vous ne pourrez sortir après 18 heures que si c'est pour rentrer du travail, pour la garde d'enfant ou un motif familial impérieux, si vous revenez d'un déplacement long distance, avez un rendez-vous médical ou enfin pour promener votre chien.