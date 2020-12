Couvre-feu à 18h : un quotidien bouleversé

Le chiffre vient de tomber : 26 457 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans le pays en 24 heures. C'est du jamais vu depuis le 18 novembre. Pour inverser cette tendance, un changement d'organisation est en train de s'annoncer pour de nombreux Français. Pour le moment, les commerçants peuvent encore accueillir des clients. Dans la boutique pour enfants "Anne plumes", ils viennent surtout entre 17 heures et 19h30. Alors pour compenser les pertes dues au nouveau couvre-feu, la gérante et seule salariée va sûrement devoir continuer à travailler sept jours sur sept. À Nancy, passé 18 heures, il y a beaucoup de monde sur la place Stanislas pour des apéritifs en plein air, qui vont prendre fin dès samedi. Les Nancéiens s'y attendaient et l'ont déjà accepté. Il n'y a pas que les verres entre amis qui sont concernés, mais bien tout le quotidien. Ceux qui travaillent et rentrent après le couvre-feu bénéficieront d'attestation. Pour le reste, il faudra s'adapter. Il y aura aussi des dérogations si besoin pour aller chercher ses à l'école, mais uniquement pour rentrer chez soi. Les grands-parents devront donc renoncer à quelques activités de fin de journée, comme les promenades avec les enfants.