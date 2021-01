Couvre-feu à 18h : une mesure vraiment efficace ?

Le gouvernement a pris la décision d'un couvre-feu avancé de deux heures dans tout l'Hexagone dès samedi parce qu'il redoute une flambée épidémique liée aux variants du Covid-19. En premier lieu, le variant britannique, plus contagieux de 30 à 70% par rapport à la souche habituelle. L'autre inquiétude est le variant 501 venus d'Afrique du Sud. Deux nouveaux cas viennent d'être repérés. L'un près de Nantes, chez une personne de retour d'un voyage au Mozambique et l'autre en Île-de-France. La situation globale de l'épidémie en France est maîtrisée, mais reste fragile, avec 16 000 contaminations par jour en moyenne. Le nombre de cas reste plus élevé à l'Est du pays, mais c'est désormais dans l'Ouest que la dynamique épidémique progresse le plus. C'est en partie pour cela que le gouvernement a décidé d'activer le couvre-feu à 18h sur tout le territoire. Il est encore difficile de mesurer précisément l'impact de ce couvre-feu, mais il aurait déjà permis de freiner la hausse des contaminations. Dans les 15 départements où cette mesure est appliquée depuis le 2 janvier, le nombre de cas positif a augmenté de 16% contre 43% dans le reste du pays. Une autre étude sur le premier couvre-feu mis en place en métropole le 17 octobre dans neuf grandes villes permet de mesurer l'efficacité de la mesure. Dans la zone où il a été instauré, la courbe de l'épidémie a commencé à fléchir avant l'entrée en vigueur du deuxième confinement. Mais pourquoi généraliser le couvre-feu à 18h ?