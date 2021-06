Couvre-feu à 23H : faut-il le lever plus tôt que prévu ?

Il n'y aura pas d'exception pour le premier match des Bleus à l'Euro demain soir. Les supporters qui comptent voir France-Allemagne à l'extérieur devront être rentrés à 23H. Difficile pour les restaurateurs et gérants de bar de pousser leurs clients vers la sortie. Autre problème : les fêtes sauvages se multiplient, comme sur cette plage de Nice hier soir ou à Paris. Faire respecter le couvre-feu s'avère de plus en plus compliqué pour les forces de l'ordre, alors que les effectifs de nuit sont moins fournis que le jour. Le couvre-feu est-il vraiment efficace ? Difficile de mesurer le poids de ce dispositif en particulier. Mais d'un point de vue sanitaire, les voyants sont en dessous du seuil d'alerte dans la majorité des départements. La situation s'améliore, mais ce soignant appelle à ne pas baisser la garde trop vite, surtout le soir. En Europe, nous sommes les seuls à maintenir un couvre-feu à 23H. La Grèce l'applique encore à partir d'1H30 du matin, et l'Italie dans certaines régions. Partout ailleurs, le couvre-feu a disparu. En France, il faudra encore patienter jusqu'au 30 juin.