Couvre-feu : à quoi faut-il s'attendre ?

Selon nos informations, le couvre-feu est acté dans plusieurs agglomérations, avec en priorité les huit villes déjà situées en zone d'alerte maximale. Il devrait démarrer à 21h jusqu'à 6h du matin pour une durée de six semaines. Une mesure qui inquiète ce restaurateur lillois. Arnaud Meunier s'attend à ne plus avoir de "service du soir". Il déplore aussi le fait que "les règles changent toutes les semaines". Son chiffre d'affaires a été divisé par deux. Dans un autre restaurant à Paris, il est en baisse de 65%. Comme Paris, Montpellier est classé en zone d'alerte maximale depuis lundi. Là-bas aussi, ce futur couvre-feu fait débat. En tout cas, on ne pourra plus aller le soir tard au cinéma, alors que certaines salles, comme à Lille par exemple, voulaient élargir leurs horaires. Même inquiétude pour les salles de spectacles, comme à l'opéra de Massy en Île-de-France. La saison vient de débuter. Le public est au rendez-vous. Les billets sont presque tous vendus.