Couvre-feu avancé à 18h : dix départements fixés dans les prochaines heures

À 18h ce jeudi soir, il y avait encore du monde dans les rues de Dijon. Cela va peut-être changer dès dimanche. Le couvre-feu pourrait être avancé de 20h à 18h dans toute la Côte-d'Or. Le quotidien se retrouverait un peu bousculé. Le gouvernement se réfère aux taux d'incidence. Si pour 100 000 habitants il y a plus de 200 malades, les préfets peuvent avancer le couvre-feu. Depuis la semaine dernière, c'est le cas dans 15 départements. D'après le Premier ministre Jean Castex, dix autres pourraient les rejoindre. Les plus probables sont les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Allier, le Cher, la Côte-d'Or, l'Yonne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Savoie et le Vaucluse. Dans les Bouches-du-Rhône, Stéphane, coiffeur marseillais, s'attend donc à devoir fermer plus tôt. Il est révolté. Certains élus du Grand Est, région la plus touchée estiment que maintenir un couvre-feu à 18h n'est pas suffisant. D'après eux, il faudrait carrément reconfiner localement, car c'est le seul moyen de freiner l'épidémie. Le gouvernement n'envisage pour l'instant pas de confinement et préfère attendre l'effet produit par l'élargissement du couvre-feu.