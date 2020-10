Couvre-feu : comment il a été mis en place en Guyane

Interdiction formelle de sortir de chez soi entre 23H et 5H sous peine d'être verbalisé. Des stores baissés, des boutiques fermées et des rues souvent presques désertes... La population guyanaise s'y est faite depuis sept mois maintenant. Au printemps dernier, le couvre-feu allait de 15H jusqu'à l'aube et couvrait presque tout le week-end. Les règles se sont depuis adoucies, mais d'après les autorités, les résultats sanitaires restent encourageants. Ce mercredi soir, Emmanuel Macron pourrait annoncer un couvre-feu pour l'Hexagone démarrant à 21H et se terminant à 6H du matin dans plusieurs grandes villes. Seuls les déplacements professionnels et pour des raisons de santé devront être autorisés. L'attestation de déplacement pourrait alors à nouveau être obligatoire. Pendant tout le confinement, les forces de l'ordre ont effectué près de 21 millions de contrôles. Au total, un petit plus d'un million de Français ont été verbalisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.