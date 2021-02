Couvre-feu, commerces, frontières : les contrôles renforcés

Depuis la mise en place du couvre-feu, plus d'1,9 millions contrôles ont eu lieu. Par rapport au week-end dernier, les forces de l'ordre ont effectué 40% de contrôles en plus. C'est une hausse de 50% de verbalisation. L'objectif est de faire respecter le couvre-feu, mais aussi la distanciation et les gestes barrières. Les policiers renforceront donc les contrôles pour faire respecter la jauge dans les commerces. Notamment dans les grandes surfaces où de très fortes affluences ont été constatées. Autre cible : les rassemblements devant les épiceries ou les restaurants qui font du "click and collect". "Effectivement, il faut qu'on puisse gérer nos ventes à emporter dans les meilleures conditions possibles. Mais, il faut qu'on puisse le faire", précise Florence Perier, gérante du Café du peintre. Pour empêcher la circulation du virus, le Premier ministre a aussi insisté sur les restrictions mises en place aux frontières. Toutes les personnes qui souhaitent rentrer sur le territoire français doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, faute de quoi, vous serez verbalisé. En dehors de l'espace européen et pour les DOM-TOM, toutes les sorties et les entrées sont interdites. Seuls les voyages pour des motifs impérieux, familiaux, de santé ou professionnels sont autorisés.