Couvre-feu envisagé dans certaines régions : que donne la mesure en Allemagne ?

Pour lutter contre le Covid-19, le gouvernement pourrait mettre en place des couvre-feux localisés à l'échelle d'une ville. Une mesure déjà en vigueur chez nos voisins européens. C'est le cas en Allemagne, Berlin, Cologne et Francfort. Tous les commerces sont fermés durant la nuit, exceptions faites des pharmacies et des stations-service. Mais la mesure est-elle efficace ? Est-elle acceptée par la population ?