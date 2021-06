Couvre-feu et port du masque : enfin libérés (ou presque) !

Le gouvernement a tranché. Dès jeudi, fini le port du masque en extérieur. Toutefois, il faut rester prudent et toujours en avoir un sur soi. En effet, il restera obligatoire dans les lieux très fréquentés comme les marchés, les brocantes, les files d'attente et les tribunes des stades par exemple. Il n'est pas question non plus de tomber le masque en intérieur. Au travail, dans les commerces ou les transports en commun, il restera obligatoire, tout comme dans les classes à l'école. Quant aux cours de récréation, la question n'est pas encore tranchée. La fin du couvre-feu, c'est pour dimanche, le 20 juin. Avec dix jours d'avance sur le calendrier prévu. La nuit de samedi à dimanche sera donc notre dernière nuit sous couvre-feu. Une liberté retrouvée, mais sous condition, car il y aura encore des restrictions. Dans les bars et les restaurants par exemple, les jauges à 50% seront maintenues, à 65% dans les lieux culturels comme les théâtres et les cinémas. Cela jusqu'à la fin du mois.