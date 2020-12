Couvre-feu : la course pour rentrer à l’heure

Le compte à rebours précédant l'entrée en vigueur du couvre-feu est lancé. À Paris des bouchons se sont créés sur les routes. Nombreux sont ceux qui se dépêchaient de faire leurs courses avant de rentrer. Pour sortir après 20h, une nouvelle attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur et sur l'application TousAntiCovid. Elle ressemble à la précédente, mais avec deux différences notables. Les achats alimentaires ne font plus partie des dérogations. En revanche, les déplacements en train et en avion sont autorisés après 20h si vous n'avez pas d'autres choix. Les livraisons de colis non-essentiels sont aussi suspendues durant le couvre-feu. Les achats de Noël doivent se faire avant 20h. À Bordeaux la rue Sainte-Catherine était encore noire de monde en début de soirée. Devant chaque magasin, de longues files d'attente étaient encore visibles. Bien sûr, si votre travail vous oblige à être dehors après 20h, vous avez le droit de circuler muni de l'attestation dérogatoire fournie par votre employeur.