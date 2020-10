Couvre-feu : les réactions des habitants de Rouen

Le couvre-feu concerne vingt de Français. Il nous rappelle symboliquement que la situation sanitaire est grave. Rouen compte parmi les neuf grandes agglomérations où cette mesure sera imposée à partir de samedi zéro heure. Dans cette ville, les indicateurs se sont fortement dégradés ces derniers jours. Depuis plusieurs semaines, le virus y est très actif par rapport à cet été. Au CHU de Rouen, 40% des lits en réanimation sont déjà occupés. Le couvre-feu ne fait pas l'unanimité à Rouen. Dès vendredi, cette mesure y sera effective et cela ne surprend personne. Certains habitants que nos journalistes ont rencontrés disent même qu'elles s'y attendaient ou qu'il faut mettre des mesures strictes pour les gens comprennent bien ce qu'il se passe. Dans les rues du centre-ville, tous veulent lutter contre la propagation du virus, mais pour certains, le couvre-feu ne changera rien. Pour rappel, les restaurants peuvent rester ouverts. Les bars, eux, fermeront dès vendredi soir pour quatre semaines.