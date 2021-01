Couvre-feu, restaurants, stations de ski : les restrictions prolongées

Le couvre-feu de 20 heures est prolongé pour quinze jours au moins. C'est la première annonce faite par Jean Castex, ce jeudi. La situation est jugée préoccupante dans dix nouveaux départements de la moitié Est du pays. Ils pourraient bientôt rejoindre les quinze territoires où le couvre-feu commence déjà à 18 heures. Si la situation sanitaire ne s'améliore pas, le mot de reconfinement n'est pas prononcé, mais le Premier ministre évoque de possibles mesures à l'échelle nationale. Concernant les secteurs de la restauration et de la culture, les bars et restaurants ne rouvrent pas leur porte. Ils restent fermer jusqu'à la mi-février. Les aides aux secteurs sont prolongées. Pour les établissements sportifs, les cinémas ou les théâtres, il faudra patienter jusqu'à minima début février. Les stations de ski devront également attendre. L'ouverture des remontées mécaniques ne se fera pas avant les vacances de février. L'exécutif réunira les professionnels de ces secteurs le 20 janvier. La vaccination sera élargie aux personnes de plus de 75 ans dès le lundi 18 janvier. Qu'ils soient actifs ou retraités, l'ensemble des professionnels de santé sont mobilisés pour faire les injections. Un numéro de téléphone et un site internet seront lancés la semaine prochaine pour toutes les personnes concernées. Il faudra s'inscrire pour obtenir un rendez-vous et un lieu de vaccination.