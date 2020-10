Couvre-feu : un coup de massue pour les restaurateurs

Fermeture tous les soirs, salariés à mi-temps, plats à emporter, ouverture plus tôt que d'habitude, ... Les restaurateurs s'organisent tant bien que mal pour sauver les emplois, avec le service de midi comme seule consolation. Certains établissements vont tenter de rester ouvert jusqu'à 20H30. Pour les hôtels, cafés et restaurants qui auront perdu la moitié de leur chiffre d'affaires ou plus, le gouvernement a déjà annoncé des aides, jusqu'à 10 000 euros de fond de solidarité, et une exonération totale des charges patronales. À Montpellier, la métropole s'engage aussi. "Nous avons mis en place un dispositif d'aide au loyer, un dispositif de prêt à taux 0. Nous avons dores et déjà exonéré pour l'année les droits de terrasses. Il n'est pas question dans cette crise de laisser tomber des acteurs économiques, de laisser tomber l'emploi", a déclaré Mickaël Delafosse, maire (PS) de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole.