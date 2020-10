Couvre-feu : une mesure multiforme et plus ou moins stricte chez nos voisins

Pour faire face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus, le couvre-feu est aussi instauré dans plusieurs pays voisins de l'Hexagone. Cette mesure prend différentes formes et son application est plus ou moins stricte selon le pays concerné. En Belgique, sauf exception, il est interdit de sortir de chez soi entre une et six heures du matin dans les deux provinces ciblées. En Allemagne, les autorités ont préféré fermer les bars et les restaurants plus tôt sans pour autant interdire les déplacements. En Angleterre, tout rassemblement de plus de six personnes est interdit. Les restaurants doivent fermer à 22 heures sauf à Liverpool, seule ville en alerte maximale, où les établissements ne peuvent plus ouvrir à partir de 17 heures. Mais les règles les plus strictes ont été annoncées mardi par le Premier ministre néerlandais. Aux Pays-Bas, les bars et restaurants sont totalement fermés pour au moins quatre semaines. Même situation en Irlande du Nord à partir de vendredi, et en Catalogne à partir de jeudi. Ce mercredi après-midi à Barcelone, les propriétaires d'établissements ont manifesté contre ces fermetures.