Couvreur, bûcheron, menuisier : des métiers sur tous les fronts

Ces artisans ont tous un point commun, ils sont débordés. Julien Delangle est élagueur. À Agon-Coutainville (Manche), un arbre est en appui sur une maison, il n'y a pas de menace urgente et le professionnel doit aller à l'essentiel. À peine le temps de reprendre la route, Julien est déjà sollicité. La journée est loin d'être terminée. Les élagueurs ne sont pas les seuls concernés. Au SARL Lecardonnel, une entreprise de couverture, Christine Lecardonnel, passe sa journée au téléphone, pas moins de six appels en dix minutes. Il faut ensuite organiser les déplacements des couvreurs. Ce vendredi 3 novembre, Maxime Duprey, couvreur et gérant de l’entreprise de couverture, espère réaliser une dizaine d'interventions. Pendant ce temps, à Blainville-sur-Mer, Ludovic travaille sur sa dixième réparation depuis jeudi, la porte d'un centre de contrôle technique qui ne s'ouvre plus. Son gérant, Mickael Lefevre, est rassuré, il va pouvoir totalement rouvrir son entreprise. Dans le département, ces interventions devraient durer pendant plusieurs semaines. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby, J. Quancard