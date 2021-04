Covid-19 : 10 millions de primo-vaccinés en France, combien de plus pour retrouver une vie normale ?

10 millions de personnes ont été vaccinées en France, soit 15% de la population. Mais pour les autres, pas question d'oublier les masques et les gestes barrières. Alors, combien de personnes faudra-t-il vacciner pour retrouver une vie sans restrictions sanitaires ? D'après une étude de l'Institut Pasteur, il faudrait vacciner neuf adultes sur dix pour atteindre l'immunité collective. Cela représente 47 millions de personnes, soit environ 70% de la population. L'étude évoque aussi l'impact du variant Anglais, qui est plus contagieux. Mais paradoxe, il permettra d'atteindre plus vite l'immunité collective. Pour atteindre rapidement cette immunité dans l'Hexagone, faut-il élargir la vaccination à de nouvelles cibles ? Pour les modélisateurs de l'Institut Pasteur, il faudrait vacciner les enfants. D'après leurs études de 0 à 64 ans, il suffirait d'immuniser au moins 60% de cette population pour freiner le virus. Alors, à quand l'immunité collective, car vacciner 80% des Français tous âges confondus prendra du temps. Selon l'Institut Pasteur, le retour à la vie normale n'est pas envisageable avant cet automne.