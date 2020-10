Covid-19 à Nîmes : les équipes de l’hôpital plus que surchargées

À Nîmes, l'hôpital ne peut plus faire face à l'afflux de malades du coronavirus. Pour gérer la situation, le CHU a embauché 150 nouveaux soignants. D'autres sont appelés en renfort. Plus de la moitié des blocs opératoires ont été fermés. Et pour désengorger l'établissement, une dizaine de patients ont déjà été transférés en Bretagne et à Toulouse. La stratégie est claire : libérer des lits pour surmonter les prochaines semaines.