Covid-19 : à quel point les chiffres de l’épidémie sont-ils préoccupants ?

La situation sanitaire se dégrade rapidement dans notre pays. Tous les épidémiologistes sont aujourd'hui d'accord sur ce point. Le nombre de patients covid en réanimation a dépassé lundi le cap des 1 500 personnes dans tout l'Hexagone, soit le même niveau que le 21 mars, alors que le pays était confiné depuis une semaine. Les quatre plus grandes villes françaises sont en alerte maximale. Plus personne ou presque ne conteste le fait que la deuxième vague est là. Que disent exactement les chiffres ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.