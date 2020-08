Covid-19 : à quoi va ressembler la rentrée scolaire en métropole ?

Dans l'Hexagone, les enfants reprendront le chemin de l'école le 1er septembre. Les mesures arrêtées fin juillet peuvent encore évoluer en fonction de la circulation du virus. Mais pour l'instant, à la rentrée, la distance d'un mètre entre les élèves ne sera plus obligatoire. Quant au masque, il devra être porté par les plus de 11 ans en classe, en récréation et dans les couloirs. Il en sera de même pour les enseignants si la distanciation n'est pas possible, sauf pour les professeurs de maternelle. Plus de détails la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.