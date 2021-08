Covid-19 : à quoi va ressembler le confinement strict en Guadeloupe ?

"Voilà à quoi cela ressemble : déjà ici, en Guadeloupe, depuis une semaine, les restaurants sont fermés sauf le midi. Et cela pourrait se durcir dans les prochaines heures si le confinement strict, instauré en Martinique, est étendu à la Guadeloupe", rapporte notre journaliste Sophie Chevallereau. Toujours selon elle, "les restaurants seraient totalement fermés, tout comme les commerces, sauf ceux de première nécessité. Le couvre-feu déjà en vigueur, lui, passerait de 20 heures à 19 heures. Et les déplacements seraient limités dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi, contre dix actuellement. Les plages seraient également fermées au public". "Pour les Guadeloupéens, cette annonce d'un confinement imminent est un coup de massue puisqu'ils espéraient que les mesures déjà en vigueur suffisent à ralentir l'épidémie. Les nouvelles mesures, en tout cas, devront être validées dans trois heures, lors d'une conférence de presse tenue ici, en Guadeloupe, par le préfet et le ministre des Outre-mer", conclut-elle.