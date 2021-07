Covid-19 : allons-nous vers une quatrième vague ?

Oubliés les gestes barrière. Après des mois de distance, de nombreux amis se retrouvent enfin et reprennent les câlins. Ce ne sont pas les seuls à avoir repris leur vie d'avant, car un relâchement est constaté alors que l'épidémie n'est pas terminée. Et depuis quelques jours, le niveau des contaminations ne baisse plus. Mercredi 30 juin, 2 457 nouveaux cas ont été enregistrés. C'est une centaine de plus qu'il y a une semaine. Le variant Delta, très contagieux, représente désormais 20% des contaminations. Au Royaume-Uni, le nombre de cas a été multiplié par dix en un mois. Alors, la France va-t-elle dans la même direction ? Selon le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur à Paris, si l'on compare les courbes qu'on a au Royaume-Uni et en France, on a l'impression qu'il y a un décalage allant de six semaines à deux mois. Ainsi, dans le courant du mois d'août, on pourrait se trouver au même niveau que nos voisins britanniques. Partout en Europe, l'épidémie repart et contraint déjà les autorités à prendre des mesures de restriction. Au Portugal, le couvre-feu vient d'être rétabli dans 45 communes, dont Lisbonne la capitale. Sur l'île de Majorque, en Espagne, plusieurs centaines d'étudiants venus faire la fête ont créé un cluster géant. Ils ont été placés à l'isolement et sont en quarantaine depuis la semaine dernière.