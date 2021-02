Covid-19 au Mexique : de l'oxygène à tout prix

Depuis le début de l’année, le nombre de cas de coronavirus explose au Mexique. La demande d’oxygène y a été multipliée par huit. Les bonbonnes font même l’objet de trafic et de vol, à tel point que la police patrouille devant les fils d’attente. De boutique en boutique, Myriam Rodriguez et son frère traversent Mexico à la recherche d’oxygène pour leur père malade du Covid-19, qui comme beaucoup de Mexicains se soigne à la maison. Si tant de Mexicains se soignent chez eux, c’est qu’à Mexico, le taux d’occupation des hôpitaux est de 90 %. Un cercle vicieux selon Fernando, ambulancier, qui doit parfois attendre jusqu’à 8 heures devant les hôpitaux avant de pouvoir y faire entrer ses patients. D’après lui, les malades attendent le dernier moment pour les appeler, seulement quand ils se sentent vraiment malades. Leurs états sont tellement dégradés qu’il n’y a plus grand-chose à faire pour eux une fois hospitalisé, a-t-il affirmé. Avec près de 160 000 décès, le Mexique est le troisième pays le plus touché au monde et aussi un de ceux qui ont accueilli le plus de touristes étrangers pendant les fêtes de fin d’année.