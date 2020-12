Covid-19 aux États-Unis : déjà un million de personnes vaccinées

Après des mois et des mois catastrophiques, les États-Unis se réveillent enfin. Une machine de guerre médicale est lancée avec des vaccinations à tour de bras aussi vite que possible et dans tout le pays. Dans une maison de retraite à New York, la grande majorité des 400 résidents et du personnel a dit oui au vaccin. Jeffrey Farber, le directeur, reconnaît : "Franchement, on sort de neuf mois d'enfer ici. Pour nos employés qui ont été des héros, c'est une reconnaissance d'être vacciné en priorité. C'est très bien accueilli". Pour l'instant, tout se passe très bien aux États-Unis. Seules six réactions allergiques ont été recensées sur un million de vaccinations et les Américains sont de plus en plus confiants. Le président élu, Joe Biden, a voulu donné l'exemple, tout comme Mike Pence, vice-président actuel, bras droit de Donald Trump. Longtemps, les États-Unis ont été impuissants, mal préparés, peu réactifs. Les autorités ont maintenant l'espoir de pouvoir vacciner 200 millions d'Américains d'ici l'été prochain.