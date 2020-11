Covid-19 aux États-Unis : Joe Biden confectionne son plan stratégique contre la pandémie

Joe Biden a livré un discours de combat contre le coronavirus, mais aussi, en opposition totale avec Donald Trump. Il a d'abord exhorté ses compatriotes à porter le masque et surtout, il a rappelé qu'il allait suivre les avis des médecins et des scientifiques. En effet, il a mis en place une task force, une sorte de conseil scientifique à l'Américaine. Il a également annoncé de nombreuses mesures à venir, des dépistages massifs et de lourds investissements en faveur du vaccin. Toutefois, il est à rappeler qu'aucune de ces mesures ne pourra entrer en vigueur avant le 20 janvier, date de son investiture. Et, si Joe Biden fait de la lutte contre la pandémie sa priorité, il a un tas d'autres dossiers à venir et à gérer, à commencer par la crise économique liée au Covid-19. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est toujours en réunion dans un théâtre à Wilmington, dans le Delaware, notamment pour confectionner un plan de relance de l'économie américaine.