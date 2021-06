Covid-19 : Axa va indemniser 15 000 restaurateurs

Que ce soit chez un restaurateur étoilé de Paris ou dans une brasserie de Marseille après une année de bataille, l'annonce d'AXA d'indemniser ses assurés est une victoire pour certains professionnels. D'autres restaurateurs sont un peu moins enthousiastes. Et ils attendent de savoir maintenant quel montant leur sera proposé. Pour ceux qui l'acceptent, les premiers versements pourraient intervenir dès le mois de juin et s'échelonner jusqu'à la fin septembre. AXA a débloqué 300 millions d'euros pour ses 15 000 clients restaurateurs. Avec cette démarche, l'assureur souhaite mettre fin aux 1 500 procédures en cours. En effet, selon Thomas Buberl, directeur général du groupe AXA, "cette solution n'est pas une indemnisation, c'est une transaction". En acceptant ces sommes, les restaurateurs renoncent à toute procédure judiciaire. Mais ont-ils vraiment intérêt à le faire ? Pour Guillaume Askil, du cabinet Lincoln Avocats Conseil, la réponse est "oui" si on veut en finir. Et elle est "non" d'un point de vue financier. En effet, devant les tribunaux, huit fois sur dix, les restaurateurs obtiennent gain de cause. Et à chaque fois, AXA est condamné à verser de grosses sommes d'argent.